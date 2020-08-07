Лига Европы: Базель победил Айнтрахт и стал соперником Шахтера в четвертьфинале, Вулверхэмптон прошел Олимпиакос

Лига Европы 2019/20, 1/8 финала, ответные

Базель – Айнтрахт – 1:0 (первый матч – 3:0)

Гол: Фрай, 88

Вулверхэмптон – Олимпиакос – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Хименес, 8 (пен)

В противостоянии Базеля с Айнтрахтом особой интриги не было, ведь первый матч швейцарцы выиграли со счётом 3:0. Хотя бы обозначить желание оформить камбэк немцам не удалось, хотя они чаще били по воротам – впрочем, лишь один удар прошел в створ. Хозяева были острее, постоянно обыгрывали соперника на чужой половине поля и вообще выглядели более организованно, но забить удалось только на 88-й минуте – это Фабиан Фрай прорвался сквозь двух защитников, обошел Траппа и пробил в пустые ворота. Этот гол оказался последним во встрече. Базель шагает в четвертьфинал.

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Вулверхэмптон в Греции одержал выездную ничью с Олимпиакосом, а в ответном матче вышел вперёд на 8-й минуте благодаря пенальти. Его уверенно реализовал Хименес – для португальца это был 10-й гол в Лиге Европы и 27-й во всех соревнованиях в текущем сезоне. Правда, развить успех "вВулвз" не удалось. Олимпиакос же держался ровно, почти не уступая по ударам (в частности, в створ) и другим статистическим показателям, однако отыграть гол грекам никак не удавалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вулверхэмптона, который прошёл в четвертьфинал.

В следующем раунде Базель сыграет против донецкого Шахтера, а Вулверхэмптон поборется за выход в полуфинал с Севильей.

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