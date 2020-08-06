Лига Европы: Севилья выбила Рому, Байер прошел Рейнджерс и сыграет с Интером в четвертьфинале

Состоялись поединки 1/8 финала Лиги Европы, в которых Байер принимал Рейнджерс, а Рома на нейтральной территории встречалась с Севильей.

Лига Европы, 1/8 финала

Байер – Рейнджерс – 1:0 (первый матч – 3:1)

Гол: Диаби, 51

Севилья – Рома – 2:0

Голы: Регилон, 22, Эн-Несири, 44

Удаление: Манчини, 90+10

Байер после первого поединка практически обеспечил себе путевку в четвертьфинал, одолев Рейнджерс на выезде со счетом 3:1. Статус фаворита немцы подтвердили и во втором матче. Для победы хватило единственного гола Диаби, забитого в дебюте второго тайма ударом метров с 7-ми. В четвертьфинале "фармацевты" сыграют с Интером.

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Севилья и Рома выясняли обладателя путевки в четвертьфинал только в одном матче, поскольку не успели сыграть первый поединок 1/8 из-за пандемии COVID-19. Испанцы захватили инициативу с первых минут игры и открыли счет на 22-й минуте. Серхио Регилон, словно на велосипеде, обьехал двух игроков Ромы и пробил под Пау Лопесом. Испанский голкипер сыграл откровенно не лучшим образом, ведь мог забирать мяч. Еще до перерыва в воротах команды Фонсеки побывал еще один мяч. Эн-Несири воспользовался пасом Окампоса и удвоил счет.

Во втором тайме Севилья забила в третий раз, но взятие ворот было отменено. Рома так и не смогла забить хотя бы гол престижа.

Севилья вышла в четвертьфинал и сыграет с победителем пары Олимпиакос – Вулверхэмптон. Рома завершила выступления в еврокубках и упустила последний шанс попасть в ЛЧ на следующий сезон.

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