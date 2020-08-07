Ліга Європи: Базель переміг Айнтрахт і став суперником Шахтаря у чвертьфіналі, Вулверхемптон пройшов Олімпіакос

Ліга Європи 2019/20, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

Базель – Айнтрахт – 1:0 (перший матч – 3:0)

Гол: Фрай, 88

Вулверхемптон – Олімпіакос – 1:0 (перший матч – 1:1)

Гол: Хіменес, 8 (пен)

У протистоянні Базеля з Айнтрахтом особливої інтриги не було, адже перший матч швейцарці виграли з рахунком 3:0. Хоча б позначити бажання оформити камбек німцям не вдалося, хоча вони частіше били по воротах – втім, лише один удар пройшов у площину. Господарі були гострішими, постійно обігрували суперника на чужій половині поля й загалом виглядали більш організовано, але забити вдалося аж на 88-й хвилині – це Фабіан Фрай прорвався крізь двох захисників, обійшов Траппа й пробив у порожні ворота. Цей гол виявився останнім у зустрічі. Базель крокує в чвертьфінал.

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Вулверхемптон у Греції здобув виїзну нічию з Олімпіакосом, а в матчі-відповіді вийшов уперед вже на 8-й хвилині завдяки пенальті. Його впевнено реалізував Хіменес – для португальця це був 10-й гол в Лізі Європи та 27-й у всіх змаганнях у поточному сезоні. Щоправда, розвинути успіх "вулвз" не вдалося. Олімпіакос же тримався рівно, майже не поступаючись за ударами (зокрема, і в площину) та іншими статистичними показниками, однак відіграти гол грекам ніяк не вдавалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Вулверхемптона, який пройшов у чвертьфінал.

В наступному раунді Базель зіграє проти донецького Шахтаря, а Вулверхемптон побореться за вихід у півфінал із Севільєю.

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