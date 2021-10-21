Лига Европы. Групповой этап, 3 тур

Группа D

Фенербахче – Антверпен – 2:2

Голы: Валенсия, 21, 45 (пен) – Самата, 2, Геркенс, 62

Нереализованный пенальти: Валенсия, 37 (Ф)

Группа Е

Лацио – Марсель – 0:0

Группа F

Митьюлланд – Црвена Звезда – 1:1

Голы: Дюр, 78 – Иванич, 58

Лудогорец – Брага – 0:1

Гол: Орта, 7

Группа G

Бетис – Байер – 1:1

Голы: Иглесиас, 75 (пен) – Андрих, 82

Группа H

Рапид – Динамо Загреб – 2:1

Голы: Грюль, 9, Хофманн, 34 – Оршич, 24

Фенербахче упустил победу над Антверпеном и не вмешался в борьбу за выход из группы D. Турки пропустили быстрый гол, а Эннер Валенсия оформил камбэк. Эквадорец забил первый гол, потом не реализовал пенальти, но получил еще один шанс пробить с 11-метров и воспользовался им. И все же Фенер не удержал положительный результат – Геркенс вырвал для Антверпена ничью.

Црвена Звезда и Брага остались на вершине группы F. Сербы расписали ничью с Митьюлландом, а португальцы минимально одолели Лудогорец. Игорь Пластун вышел во втором тайме в защиту болгарской команды, но партнеры украинца отыграться не сумели.

Екатерина Монзуль судила матч венского Рапида и загребского Динамо. Австрийцы победили – на гол Оршича ответили точными ударами Грюля и Хофманна. Рапид набрал первые очки в этой Лиге Европы. А Монзуль показала за матч 8 желтых карточок. В конце встречи команды устроили беспорядки.

Два топ-матча не подарили победителей. Марсель и Лацио вообще голов не забивали. Нулевая ничья грандов позволила Галатасараю сохранить первое место в группе E, хотя у турок еще поединок с Локомотивом в запасе.

Байер и Бетис подарили более интересную игру. В Севилье также долгое время были нули на табло, но оборона Леверкузена привезла себе пенальти. Пропустив с 11 метров от Иглесиаса, немцы побежали отыгрываться и сравняли счет благодаря дальнему удару Андриха. Байер и Бетис с 7 очками закрепили лидерство в группе G.

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