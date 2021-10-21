Ліга Європи. Груповий етап, 3 тур

Група D

Фенербахче – Антверпен – 2:2

Голи: Валенсія, 21, 45 (пен) – Самата, 2, Геркенс, 62

Нереалізований пенальті: Валенсія, 37 (Ф)

Група Е

Лаціо – Марсель – 0:0

Група F

Мітьюлланд – Црвена Звезда – 1:1

Голи: Дюр, 78 – Іваніч, 58

Лудогорець – Брага – 0:1

Гол: Орта, 7

Група G

Бетіс – Байєр – 1:1

Голи: Іглесіас, 75 (пен) – Андріх, 82

Група H

Рапід – Динамо Загреб – 2:1

Голи: Грюль, 9, Хофманн, 34 – Оршіч, 24

Фенербахче втратив перемогу над Антверпеном і не втрутився у боротьбу за вихід з групи D. Турки пропустили швидкий гол, а Еннер Валенсія оформив камбек. Еквадорець забив перший гол, потім не реалізував пенальті, але отримав ще один шанс пробити з 11-метрів і скористався ним. І все ж Фенер не втримав позитивний результат – Геркенс вирвав для Антверпена нічию.

Црвена Звезда та Брага залишилися на вершині групи F. Серби розписали нічию з Мітьюлландом, а португальці мінімально здолали Лудогорець. Ігор Пластун вийшов у другому таймі в захист болгарської команди, але партнери українця відігратися не зуміли.

Катерина Монзуль судила матч віденського Рапіда та загребського Динамо. Австрійці перемогли – на гол Оршіча відповіли точними ударами Грюля та Хофманна. Рапід набрав перші очки у цій Лізі Європи. А Монзуль показала за матч 8 жовтих карток. Наприкінці зустрічі команди влаштували сутички.

Два топ-матчі не подарували переможців. Марсель і Лаціо взагалі голів не забивали. Нульова нічия грандів дала змогу Галатасараю зберегти перше місце в групі E, хоча у турків ще поєдинок з Локомотивом у запасі.

Байєр і Бетіс подарували цікавішу гру. У Севільї також довгий час були нулі на табло, але оборона Леверкузена привезла собі пенальті. Пропустивши з 11 метрів від Іглесіаса, німці побігли відігруватися і зрівняли рахунок завдяки дальньому удару Андріха. Байєр і Бетіс з 7 очками закріпили лідерство у групі G.

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