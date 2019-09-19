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Ліга Європи: Арсенал розбив Айнтрахт, Селтік без Шведа розписав нічию з Ренном, Лаціо несподівано програв Клужу

21:58 327 Читать на русском
Ліга Європи: Арсенал розбив Айнтрахт, Селтік без Шведа розписав нічию з Ренном, Лаціо несподівано програв Клужу
Арсенал легко розібрався з Айнтрахтом / Твіттер "канонірів"

Завершилися матчі першого туру групового етапу Ліги Європи 2019/20 у групах D, E, F.

Ліга Європи 2019/20, груповий етап

Група D

ПСВ – Спортінг – 3:2

Голи: Мален, 19, Коатес, 25 (аг), Баумгартль, 48 – Фернандеш, 38 (пен.), Мендес, 82

ЛАСК – Русенборг – 1:0

Гол: Холланд, 45+3

Група E

Ренн – Селтік – 1:1

Голи: Ньянг, 38 (пен.) – Крісті, 59 (пен.)

Вилучення: Байо, 90+2 (Селтік)

Клуж – Лаціо – 2:1

Голи: Дяк, 41 (пен.), Омрані, 75 – Бастуш, 25

Група F

Айнтрахт Ф – Арсенал – 0:3

Голи: Віллок, 38, Сака 85, Обамеянг, 88

Вилучення: Кор, 79 (Айнтрахт)

Стандард – Віторія Гімараєш – 2:0

Голи: Анен, 66 (аг), Мпоку, 90+1

ПСВ зі Спортінгом влаштували справжню перестрілку, однак португальці так і не змогли врятувати своє становище після відставання у два голи. У паралельному матчі все було значно скромніше – один м'яч ЛАСКа у компенсований до першого тайму час, який і приніс господарям мінімальну перемогу.

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Група Е подарувала несподівану перемогу Клужа над Лаціо. "Орли" відкрили рахунок в середині другого тайму, однак румуни не здалися і потішили своїх вболівальників камбеком, завдяки якому очолили квартет. Ренн і Селтік без травмованого Мар'яна Шведа вирішили поділити очки – 1:1.

Арсенал з кількома молодими гравцями у складі не мав проблем з Айнтрахтом. "Каноніри" здобули мінімальну перевагу у першій половині, а під завісу зустрічі влаштували розгром – цьому посприяло вилучення Домініка Кора. Валерій Бондаренко разом з Віторією Гімараєш довго стримував атаки Стандарда, однак у вирішальний момент португальців підвів свій же захисник – Флоран Анен вразив власні ворота. У компенсований час гостей добив Мпоку – 2:0.

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Ліга Європи Українці за кордоном Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Лаціо Лаціо Селтік Селтік Арсенал Арсенал
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