Лига Европы: Базель деклассировал Краснодар, Севилья разгромила Карабах, Копенгаген переиграл Лугано, сенсация Дюделанжа

Завершились первые матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы 2019/20, групповой этап

Группа A

АПОЭЛ – Дюделанж – 3:4

Голы: Павлович, 54, 58, Де Винсенти, 56 (пенальти) – Синани, 36, 83, Бернье, 51, Штольц, 72

Карабах – Севилья – 0:3

Голы: Чичарито, 62, Эль-Хаддади, 78, О. Торрес, 85

Группа B

Копенгаген – Лугано – 1:0

Гол: Сантос, 50

Группа C

Базель – Краснодар – 5:0

Голы: Буа, 9, 40, Дзуффи, 52, Вилена, 55 (автогол), Окафор, 79

Хетафе – Трабзонспор – 1:0

Гол: Анхель, 18

Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского

Настоящий голевой фестиваль устроили на Кипре местный АПОЭЛ и люксембургский Дюделанж. Гости на 51-й минуте вели со счетом 2:0 после голов Синани и Бернье, но затем хозяева забили трижды за 4 минуты – серб Андрия Павлович оформил дубль, а Де Винсенти реализовал одиннадцатиметровый. Однако просто сдаться Дюделанж не захотел, и Доминик Штольц на 72-й с нескольких метров переправил мяч в сетку – 3:3! А еще 10 минут спустя Данел Синани, накрутив чуть ли не всю оборону киприотов, с линии штрафной бильярдным выстрелом принес победу Дюделанжу.

А в другом матче этого квартета испанская Севилья одержала сухую выездную победу над Карабахом. Сначала нетипичный для себя гол провел Чичарито – мексиканец забил классным прямым ударом со штрафного. А его начинание впоследствии поддержал Эль-Хаддади – Мунир на 78-й минуте получил передачу из глубины поля от Банеги и переиграл вратаря в дуэли один на один. Добил же азербайджанцев Оливер Торрес – хавбек забил чудо-гол ударом через себя в падении.

В поединке будущих соперников киевского Динамо по группе Копенгаген минимально одолел Лугано. На старте второго тайма Бенгтссон навесил с левого фланга, а Микаэль Сантос опередил голкипера и головой вколотил мяч в сетку. Датчане с 3-мя очками разделили лидерство в группе с украинским грандом.

Не получилось борьбы в Базеле. Хозяева откровенно надругались над российским Краснодаром, забив кубанцам 5 безответных мячей. До перерыва дубль оформил полузащитник Кевин Буа, сумевший сделать результативными два свидания с Сафоновым. Во втором же тайме Краснодар совсем расклеился, а Дзуффи, автогол Вилены и Окафор довели счет до неприличного.

Зато Хетафе хватило одного мяча для домашней победы над Трабзонспором. На 18-й минуте Гарсия зряче навесил с левого фланга на Анхеля, а опытный нападающий уверенно пробил головой. Теперь "синие" лидируют в квартете C вместе с Базелем.