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Лига Европы: Базель деклассировал Краснодар, Севилья разгромила Карабах, Копенгаген переиграл Лугано, сенсация Дюделанжа

21:59 56 Читати українською
Лига Европы: Базель деклассировал Краснодар, Севилья разгромила Карабах, Копенгаген переиграл Лугано, сенсация Дюделанжа
Базель не имел проблем с Краснодаром / ФК Базель

Завершились первые матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы.

54’ Андрия Павлович
56’ Томас Де Винсенти
58’ Андрия Павлович
 
Даниэль Синани 36’
Антуан Бернье 51’
Доминик Штольц 72’
Даниэль Синани 82’
36’ Даниэль Синани
51’ Антуан Бернье
54’ Андрия Павлович
56’ Томас Де Винсенти
58’ Андрия Павлович
72’ Доминик Штольц
82’ Даниэль Синани

Лига Европы 2019/20, групповой этап

Группа A

АПОЭЛ – Дюделанж – 3:4

Голы: Павлович, 54, 58, Де Винсенти, 56 (пенальти) – Синани, 36, 83, Бернье, 51, Штольц, 72

Карабах – Севилья – 0:3

Голы: Чичарито, 62, Эль-Хаддади, 78, О. Торрес, 85

Группа B

Копенгаген – Лугано – 1:0

Гол: Сантос, 50

Группа C

Базель – Краснодар – 5:0

Голы: Буа, 9, 40, Дзуффи, 52, Вилена, 55 (автогол), Окафор, 79

Хетафе – Трабзонспор – 1:0

Гол: Анхель, 18

Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского

Настоящий голевой фестиваль устроили на Кипре местный АПОЭЛ и люксембургский Дюделанж. Гости на 51-й минуте вели со счетом 2:0 после голов Синани и Бернье, но затем хозяева забили трижды за 4 минуты – серб Андрия Павлович оформил дубль, а Де Винсенти реализовал одиннадцатиметровый. Однако просто сдаться Дюделанж не захотел, и Доминик Штольц на 72-й с нескольких метров переправил мяч в сетку – 3:3! А еще 10 минут спустя Данел Синани, накрутив чуть ли не всю оборону киприотов, с линии штрафной бильярдным выстрелом принес победу Дюделанжу.

А в другом матче этого квартета испанская Севилья одержала сухую выездную победу над Карабахом. Сначала нетипичный для себя гол провел Чичарито – мексиканец забил классным прямым ударом со штрафного. А его начинание впоследствии поддержал Эль-Хаддади – Мунир на 78-й минуте получил передачу из глубины поля от Банеги и переиграл вратаря в дуэли один на один. Добил же азербайджанцев Оливер Торрес – хавбек забил чудо-гол ударом через себя в падении.

В поединке будущих соперников киевского Динамо по группе Копенгаген минимально одолел Лугано. На старте второго тайма Бенгтссон навесил с левого фланга, а Микаэль Сантос опередил голкипера и головой вколотил мяч в сетку. Датчане с 3-мя очками разделили лидерство в группе с украинским грандом.

Не получилось борьбы в Базеле. Хозяева откровенно надругались над российским Краснодаром, забив кубанцам 5 безответных мячей. До перерыва дубль оформил полузащитник Кевин Буа, сумевший сделать результативными два свидания с Сафоновым. Во втором же тайме Краснодар совсем расклеился, а Дзуффи, автогол Вилены и Окафор довели счет до неприличного.

Зато Хетафе хватило одного мяча для домашней победы над Трабзонспором. На 18-й минуте Гарсия зряче навесил с левого фланга на Анхеля, а опытный нападающий уверенно пробил головой. Теперь "синие" лидируют в квартете C вместе с Базелем.

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Лига Европы АПОЭЛ АПОЭЛ Дюделанж Дюделанж АПОЭЛ - Дюделанж
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