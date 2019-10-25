Лига Европы: Арсенал на характере вырвал победу у Витории, Селтик без Шведа разобрался с Лацио

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы 2019/20 в группах E и F.

Лига Европы 2019/20, групповой этап, 3 тур

Группа E

Ренн – Клуж – 0:1

Гол: Дяк, 9

Нереализованный пенальти: Ньянг, 28 (Ренн)

Удаления: Менди, 5, Камавинга, 46 – Сушич, 82

Селтик – Лацио – 2:1

Голы: Кристи, 67, Жульен, 89 – Лаццари, ​​40

Группа F

Айнтрахт Ф – Стандард – 2:1

Голы: Абрахам, 28 Хинтереггер, 73 – Амалла, 82

Арсенал – Витория Гимараеш – 3:2

Голы: Мартинелли, 32, Пепе, 80, 90+2 – Эдвардс, 9, Дуарте, 37

Ренн решил устроить "бойцовский клуб" в домашнем матче против Клужа. Французы в начале каждого из таймов грубо нарушали правила, за что получали две красные карточки. Клуж воспользовался подарками хозяев (Ньянг еще и не забил пенальти) и вырвался на второе место группы Е. Румынам помог Селтик, который в параллельном матче одолел Лацио. Украинец Марьян Швед не попал даже в заявку "кельтов" на отчетную встречу.

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Франкфуртский Айнтрахт одержал вторую победу подряд после домашнего поражения от Арсенала в стартовом туре. Немцы в середине второго тайма получили комфортное преимущество в два мяча, на что Стандард ответил лишь одним голом Амалла. Единоличный лидер квартета Арсенал столкнулся с неожиданными проблемами в матче против Витории Гимараэш. "Канониры" дважды отыгрывались, а под занавес встречи вырвали и полноценные три очка – 3:2. Героем игры стал летний новичок лондонцев Николя Пепе, который за 17 минут своего пребывания на поле успел отметиться дублем.

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