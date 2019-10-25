Ліга Європи: Арсенал на характері вирвав перемогу у Віторії, Селтік без Шведа розібрався з Лаціо

Завершилися матчі третього туру групового етапу Ліги Європи 2019/20 у групах E і F.

Ліга Європи 2019/20, груповий етап, 3 тур

Група E

Ренн – Клуж – 0:1

Гол: Дяк, 9

Нереалізований пенальті: Ньянг, 28 (Ренн)

Вилучення: Менді, 5, Камавінга, 46 – Сушіч, 82

Селтік – Лаціо – 2:1

Голи: Крісті, 67, Жульєн, 89 – Лаццарі, 40

Група F

Айнтрахт Ф – Стандард – 2:1

Голи: Абрахам, 28, Хінтереггер, 73 – Амалла, 82

Арсенал – Віторія Гімараєш – 3:2

Голи: Мартінеллі, 32, Пепе, 80, 90+2 – Едвардс, 9, Дуарте, 37

Ренн вирішив влаштувати "бійцівський клуб" у домашньому матчі проти Клужа. Французи на початку кожного з таймів грубо порушували правила, за що отримували дві червоні картки. Клуж скористався подарунками господарів (Ньянг ще й не забив пенальті) і вирвався на другу сходинку групи Е. Румунам допоміг Селтік, який у паралельному матчі здолав Лаціо. Українець Мар'ян Швед не потрапив навіть до заявки "кельтів" на звітну зустріч.

Ліга Європи: Ференцварош Реброва з трьома українцями принизив ЦСКА в Росії, Фейєнорд поступився Янг Бойз

Франкфуртський Айнтрахт здобув другу перемогу поспіль після домашньої поразки від Арсенала у стартовому турі. Німці в середині другого тайму отримали комфортну перевагу в два м'ячі, на що Стандард відповів лише одним голом Амалла. Одноосібний лідер квартету Арсенал зіткнувся з несподіваними проблемами у матчі проти Віторії Гімараєш. "Каноніри" двічі відігрувались, а під завісу зустрічі вирвали і повноцінні три очки – 3:2. Героєм гри став літній новачок лондонців Ніколя Пепе, який за 17 хвилин свого перебування на полі встиг відзначитися дублем.

Динамо не здолало Копенгаген у провальному матчі Ліги Європи