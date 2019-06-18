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Лига Европы-2019/20: жеребьевка 1-го квалификационного этапа – Петряк, Сваток и ко узнали соперников

19:34 209 Читати українською
Лига Европы-2019/20: жеребьевка 1-го квалификационного этапа – Петряк, Сваток и ко узнали соперников
Иван Петряк / ФК Ференцварош

УЕФА провел жеребьевку 1-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20. Фехервар Петряка, Хайдук Сватка узнали соперников.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал результаты жеребьевки 1 квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига чемпионов 2019/20: результаты жеребьевки 1-го раунда – Швед, Ребров и другие узнали соперников

Витебск (Приемов) – КуПС

Гзира Юнайтед – Хайдук (Сваток)

Зета – Фехервар (Петряк)

Широки Бриег – Кайрат (Эсеола)

Сабаил (Рыбка) – Университаття

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