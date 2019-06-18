Лига Европы-2019/20: жеребьевка 1-го квалификационного этапа – Петряк, Сваток и ко узнали соперников

УЕФА провел жеребьевку 1-го квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20. Фехервар Петряка, Хайдук Сватка узнали соперников.
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал результаты жеребьевки 1 квалификационного раунда Лиги Европы.
Лига чемпионов 2019/20: результаты жеребьевки 1-го раунда – Швед, Ребров и другие узнали соперников
Витебск (Приемов) – КуПС
Гзира Юнайтед – Хайдук (Сваток)
Зета – Фехервар (Петряк)
Широки Бриег – Кайрат (Эсеола)
Сабаил (Рыбка) – Университаття
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