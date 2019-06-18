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Лига чемпионов 2019/20: результаты жеребьевки 1-го раунда – Швед, Ребров и другие узнали соперников

17:42 199 Читати українською
Лига чемпионов 2019/20: результаты жеребьевки 1-го раунда – Швед, Ребров и другие узнали соперников
Сергей Ребров / ФК Ференцварош

УЕФА провел жеребьевку 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Селтик Шведа, Ференцварош Реброва, Астана Григорчука и Слован Сухоцкого узнали своих соперников.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал результаты жеребьевки 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матчи состоятся 9-10 и 16-17 июля.

Швед не сыграет за Селтик в 1-м туре чемпионата Шотландии – интересная причина

Группа 1:

Нымме – Шкендия
Судува – Црвена Звезда
Арарат-Армения – АИК
Астана – ЧФР
Лудогорец – Ференцварош

Группа 2:

Селтик – Сараево
Шериф – Сабуртало
Дюделанж – Валлетта
Партизани – Карабах
Слован Братислава – Сутьеска

Группа 3:

Линфилд – Русенборг
Валюр – Марибор
Дандолк – Рига
ТНП – Победитель предыдущего раунда
ХИК – Торсхавн
БАТЭ – Пяст

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