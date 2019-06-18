Лига чемпионов 2019/20: результаты жеребьевки 1-го раунда – Швед, Ребров и другие узнали соперников

УЕФА провел жеребьевку 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Селтик Шведа, Ференцварош Реброва, Астана Григорчука и Слован Сухоцкого узнали своих соперников.
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал результаты жеребьевки 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матчи состоятся 9-10 и 16-17 июля.
Швед не сыграет за Селтик в 1-м туре чемпионата Шотландии – интересная причина
Группа 1:
Нымме – Шкендия
Судува – Црвена Звезда
Арарат-Армения – АИК
Астана – ЧФР
Лудогорец – Ференцварош
Группа 2:
Селтик – Сараево
Шериф – Сабуртало
Дюделанж – Валлетта
Партизани – Карабах
Слован Братислава – Сутьеска
Группа 3:
Линфилд – Русенборг
Валюр – Марибор
Дандолк – Рига
ТНП – Победитель предыдущего раунда
ХИК – Торсхавн
БАТЭ – Пяст
Швед и 6 конкурентов в новом клубе – фанаты Селтика сделали свой выбор, результаты впечатляют