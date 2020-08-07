Лига Европы 2019/20: определились все пары 1/4 финала

В четвертьфинал ЛЕ пробились две команды из Англии и по одной команде из Украины, Швейцарии, Италии, Германии, Дании и Испании.
Чудо-спринт Регилона в видеообзоре матча Лиги Европы Севилья – Рома
Все пары 1/4 Лиги Европы:
Интер – Байер – 10 августа
Манчестер Юнайтед – Копенгаген – 10 августа
Шахтер – Базель – 11 августа
Вулверхэмптон – Севилья – 11 августа
Заметим, что матчи полуфинала Лиги Европы состоятся 16 и 17 августа, а финал – 21 августа. Все поединки пройдут в Германии.
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