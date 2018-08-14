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Лига чемпионов, квалификация: ПАОК Хачериди и Шахова выбивает Спартак, БАТЭ проходит Карабах

22:27 360 Читати українською
Лига чемпионов, квалификация: ПАОК Хачериди и Шахова выбивает Спартак, БАТЭ проходит Карабах
Лига чемпионов, квалификация: ПАОК Хачериди и Шахова выбивает Спартак, БАТЭ проходит Карабах

Закончились первые ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Белорусский БАТЭ принимал Карабах. Матч закончился со счетом 1:1, белорусы проходят дальше.

Спартак принимал ПАОК Евгения Шахова и Евгения Хачериди. На 33-й минуте Спартак остался в меньшинстве после удаления Луиса Адриано. Хачериди вышел на поле на 64-й минуте, Шахов – на 78-й. Матч закончился со счетом 0:0, дальше проходит ПАОК.

Динамо победило Славию и пробилось в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, ответные

БАТЭ – Карабах – 1:1

Голы: Иванич, 20 – Мичел, 54

Удаление: Эмегара, 77

Спартак Москва – ПАОК – 0:0

Удаление: Луис Адриано, 33

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

БАТЭ - Карабах: Вторник 14 августа 2018

БАТЭ
Матч окончен
1 : 1
Карабах
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