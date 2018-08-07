Лига чемпионов, квалификация: Астана Григорчука уступила Динамо Загреб

Англия — 19:34 208
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Челси согласовал рекордный трансфер Кепы, Куртуа уйдет в Реал
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Славия – Динамо: стартовые составы на матч квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов — 19:17 292
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Обратный отсчет в АПЛ: топ-5 игроков, которые могут подорвать рынок и невыносимые 72 часа для ЛунинаМир — 18:16 397
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Девушка дня: секс-бомба из Праги – будет болеть против Динамо, радовалась голу после ляпа Пятова и топит за РеалЛига чемпионов — 16:23 838
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