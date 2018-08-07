toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Лига чемпионов, квалификация: Астана Григорчука уступила Динамо Загреб

18:53 145 Читати українською
Лига чемпионов, квалификация: Астана Григорчука уступила Динамо Загреб
Роман Григорчук / Фото: соцсети

Астана в домашних стенах потерпела поражение от загребского Динамо со счетом 0:2.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов встречались Астана Романа Григорчука и Динамо Загреб.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Гости активно начали матч, однако смогли открыть счет только на 39-й минуте благодаря голу Будимира. Под конец второго тайма хорваты удвоили свое преимущество – отличился Ольмо.

Ответный матч состоится 16 августа. Победитель этой пары продолжит борьбу за выход в Лигу чемпионов, проигравший сыграет в квалификации Лиги Европы.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первый матч

Астана – Динамо Загреб – 0:2

Голы: Будимир, 39, Ольмо, 84

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Астана - Динамо Загреб: Вторник 07 августа 2018

Астана
Матч окончен
0 : 2
Динамо Загреб
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Главное Лига чемпионов Маріо Будімір Маріо Будімір Динамо Загреб Динамо Загреб Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Дани Ольмо Дани Ольмо Астана - Динамо Загреб
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Славия Прага
20:30
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук