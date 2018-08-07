Лига чемпионов, квалификация: Астана Григорчука уступила Динамо Загреб

Астана в домашних стенах потерпела поражение от загребского Динамо со счетом 0:2.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов встречались Астана Романа Григорчука и Динамо Загреб.

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Гости активно начали матч, однако смогли открыть счет только на 39-й минуте благодаря голу Будимира. Под конец второго тайма хорваты удвоили свое преимущество – отличился Ольмо.

Ответный матч состоится 16 августа. Победитель этой пары продолжит борьбу за выход в Лигу чемпионов, проигравший сыграет в квалификации Лиги Европы.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, первый матч

Астана – Динамо Загреб – 0:2

Голы: Будимир, 39, Ольмо, 84

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19