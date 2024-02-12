Франция, 21 тур

Гавр – Ренн – 0:1

Гол: Бурижо, 60

Тулуза – Нант – 1:2

Голы: Даллинга, 90+5 – Мостафа, 2, Кадевере, 51

Лорьян – Реймс 2:0

Голы: Бамба, 70, Бакайоко, 87

Клермон – Брест – 1:1

Голы: Кье, 69 – Ле-Мелу, 50

Монпелье – Лион – 1:2

Голы: Норден, 23 – Ляказетт, 74, Какере, 82

Ницца – Монако – 2:3

Голы: Лаборд, 37 (п), Гессан, 74 – Закария, 16, 50, игрок №17

Лорьян, похоже, проснулся. Вторая победа подряд приблизила к тому, чтобы покинуть зону вылета. Опуститься туда может Монпелье, который проиграл пять из последних шести матчей. Сегодня проиграл прямому конкуренту – Лиону.

Ренн наоборот набрал монструозный ход – восемь побед подряд. После провального старта сезона бретонцы уже рядом с зоной еврокубков. Уже в четверг им играть с Миланом в плей-офф Лиги Европы.

Ницца продолжает сыпаться. До декабря "орлята" не проигрывали вообще, а с наступлением зимы что-то в механизмах Франческо Фариоли перестало работать. Сегодня его команда проиграла Монако, что лишило Лилль места в зоне ЛЧ. Не так обидно за Паулу Фонсеку или команду тренера, который мог возглавить Шахтер, как за то, что три очка монегаскам принес игрок, который одним лишь своим паспортом прославляет страну-террористку.