Франція, 21 тур

Гавр – Ренн – 0:1

Гол: Буріжо, 60

Тулуза – Нант – 1:2

Голи: Даллінга, 90+5 – Мостафа, 2, Кадевере, 51

Лор'ян – Реймс 2:0

Голи: Бамба, 70, Бакайоко, 87

Клермон – Брест – 1:1

Голи: К'є, 69 – Ле-Мелу, 50

Монпельє – Ліон – 1:2

Голи: Норден, 23 – Ляказетт, 74, Какере, 82

Ніцца – Монако – 2:3

Голи: Лаборд, 37 (п), Гессан, 74 – Закарія, 16, 50, гравець №17

Лор'ян, схоже, прокинувся. Друга перемога поспіль наблизила до того, щоб покинути зону вильоту. Опуститися туди може Монпельє, який програв п'ять з останніх шести матчів. Сьогодні програв прямому конкуренту – Ліону.

Ренн навпаки набрав монструозну ходу – вісім перемог поспіль. Після провального старту сезону бретоньці вже поруч із зоною єврокубків. Вже у четвер їм грати з Міланом у плей-офф Ліги Європи.

Ніцца продовжує сипатися. До грудня "орлята" не програвали взагалі, а з настанням зими щось у механізмах Франческо Фаріолі перестало працювати. Сьогодні його команда програла Монако, що позбавило Лілль місця в зоні ЛЧ. Не так прикро за Паулу Фонсеку чи команду тренера, який міг очолити Шахтар, як за те, що три очки монегаскам приніс гравець, який самим лише своїм паспортом прославляє країну-терористку.