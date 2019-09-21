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Лига 1: Страсбур совершил камбэк в матче против Нанта

00:25 3 Читати українською
Лига 1: Страсбур совершил камбэк в матче против Нанта
Страсбур – Нант / Фото твитттера Страсбура

Шестой тур чемпионата Франции начался с волевой победы Страсбура в домашнем матче против Нанта.

 

Чемпионат Франции, 6 тур

Страсбур – Нант – 2:1

Голы: Линард, 66, Айорк, 89 (пен.) – Кулибали, 28

В середине первого тайма счет открыл форвард Нанта Калифа Кулибали – малиец воспользовался провалом в защите Страсбура и легко расстрелял ворота Матца Селса.

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Впрочем, хозяева смогли ответить во второй половине – гол Линарда и уверенная реализация пенальти от Айорка принесли Страсбуру волевую победу со счетом 2:1.

После неожиданного поражения Нант остался на четвертом месте Лиги 1 с десятью очками, а у Страсбура – тринадцатая позиция и шесть пунктов.

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Франция Страсбур - Нант
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