Лига 1: Страсбур совершил камбэк в матче против Нанта

Шестой тур чемпионата Франции начался с волевой победы Страсбура в домашнем матче против Нанта.
Чемпионат Франции, 6 тур
Страсбур – Нант – 2:1
Голы: Линард, 66, Айорк, 89 (пен.) – Кулибали, 28
В середине первого тайма счет открыл форвард Нанта Калифа Кулибали – малиец воспользовался провалом в защите Страсбура и легко расстрелял ворота Матца Селса.
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Впрочем, хозяева смогли ответить во второй половине – гол Линарда и уверенная реализация пенальти от Айорка принесли Страсбуру волевую победу со счетом 2:1.
После неожиданного поражения Нант остался на четвертом месте Лиги 1 с десятью очками, а у Страсбура – тринадцатая позиция и шесть пунктов.
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