Лига 1: Страсбур совершил камбэк в матче против Нанта

Шестой тур чемпионата Франции начался с волевой победы Страсбура в домашнем матче против Нанта.

Чемпионат Франции, 6 тур

Страсбур – Нант – 2:1

Голы: Линард, 66, Айорк, 89 (пен.) – Кулибали, 28

В середине первого тайма счет открыл форвард Нанта Калифа Кулибали – малиец воспользовался провалом в защите Страсбура и легко расстрелял ворота Матца Селса.

Дольберг стал жертвой грабителей на базе Ниццы

Впрочем, хозяева смогли ответить во второй половине – гол Линарда и уверенная реализация пенальти от Айорка принесли Страсбуру волевую победу со счетом 2:1.

После неожиданного поражения Нант остался на четвертом месте Лиги 1 с десятью очками, а у Страсбура – тринадцатая позиция и шесть пунктов.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду