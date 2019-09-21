Ліга 1: Страсбур здійснив камбек у матчі проти Нанта

Шостий тур чемпіонату Франції розпочався з вольової перемоги Страсбура у домашньому матчі проти Нанта.

Чемпіонат Франції, 6 тур

Страсбур – Нант – 2:1

Голи: Лінард, 66, Айорк, 89 (пен.) – Кулібалі, 28

У середині першого тайму рахунок відкрив форвард Нанта Каліфа Кулібалі – малієць скористався провалом у захисті Страсбура і легко розстріляв ворота Матца Селса.

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Втім, господарі змогли відповісти у другій половині – гол Лінарда і впевнена реалізація пенальті від Айорка принесли Страсбуру вольову перемогу з рахунком 2:1.

Після несподіваної поразки Нант залишився на четвертій сходинці Ліги 1 з десятьма очками, а у Страсбура – тринадцята позиція і шість пунктів.

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