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Лига 1: соперник Динамо Ренн одолел Кан на выезде, Анри во главе Монако опять не победил

3 ноября 23:12 14 Читати українською
Лига 1: соперник Динамо Ренн одолел Кан на выезде, Анри во главе Монако опять не победил
ФК Ренн

Состоялись очередные матчи 12-го чемпионата Франции. Ним, Ренн, Ницца и Реймс одержали победы.

Тьерри Анри до сих пор не смог одержать дебютную победу на посту главного тренера Монако. Матч против Реймса стал уже 14-м подряд во всех турнирах, в котором монегаски не могут выиграть.

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Соперник Динамо в Лиге Европы Ренн на выезде благодаря голам Юну и Сарра одолел Кан. Нормандцы же смогли ответить лишь голом Кривелли под занавес поединка.

Также Ницца минимально обыграла Амьен. А Страсбур и Тулуза сыграли вничью. После победы над Монако Реймс отстает от зоны еврокубков всего на 4 очка. Ренн поднялся на 11-е место. Монако до сих пор не может покинуть зону вылета.

Франция, Лига 1, 12-й тур

Дижон – Ним – 0:4

Голы: Буанга, 5, 65, Саванье, 30

Кан – Ренн – 1:2

Голы: Кривелли, 90 – Юну, 60, Сарр, 69

Ницца – Амьен – 1:0

Гол: Гуано, 38 (автогол)

Реймс – Монако – 1:0

Гол: Кафаро, 24

Страсбур – Тулуза – 1:1

Голы: Мосиба, 51 – Градель, 72

Франция12 турМишель Д'Орнано (Кан)

Кан - Ренн: Суббота 03 ноября 2018

Кан
Матч окончен
1 : 2
Ренн
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Кан - Ренн Реймс - Монако Ренн Ренн Тулуза Тулуза Ницца Ницца Монако Монако Франция Страсбур Страсбур Амьен Амьен
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