ПСЖ – первая в истории команда из топ-5 чемпионатов, которая начала сезон с 12 побед

ПСЖ в 12 туре чемпионата Франции победил Лилль и установил невероятный рекорд.

В 12 туре чемпионата Франции ПСЖ принимал дома Лилль. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу парижской команды. За ПСЖ отличились Мбаппе и Неймар, за Лилль – Пепе.

ПСЖ минимально обыграл ближайшего преследователя Лилль и увеличил отрыв до 11 очков

Эта победа стала для подопечных Тухеля 12-й подряд на старте этого сезона. Таким образом ПСЖ установил рекорд топ-5 чемпионатов по количеству побед на старте сезона, сообщает Opta.

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Ранее рекорд принадлежал Тоттенхэму, который одержал 11 побед подряд на старте чемпионата в сезоне 1960/1961.