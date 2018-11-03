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ПСЖ – первая в истории команда из топ-5 чемпионатов, которая начала сезон с 12 побед

09:26 69 Читати українською
ПСЖ – первая в истории команда из топ-5 чемпионатов, которая начала сезон с 12 побед
ПСЖ – Лилль

ПСЖ в 12 туре чемпионата Франции победил Лилль и установил невероятный рекорд.

В 12 туре чемпионата Франции ПСЖ принимал дома Лилль. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу парижской команды. За ПСЖ отличились Мбаппе и Неймар, за Лилль – Пепе.

ПСЖ минимально обыграл ближайшего преследователя Лилль и увеличил отрыв до 11 очков

Эта победа стала для подопечных Тухеля 12-й подряд на старте этого сезона. Таким образом ПСЖ установил рекорд топ-5 чемпионатов по количеству побед на старте сезона, сообщает Opta.

Инфантино и Платини помогли Манчестер Сити и ПСЖ избежать санкций за несоблюдение финансового фэйр-плей, – СМИ

Ранее рекорд принадлежал Тоттенхэму, который одержал 11 побед подряд на старте чемпионата в сезоне 1960/1961.

Франция12 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Лилль: Пятница 02 ноября 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
2 : 1
Лилль
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Пари Сен-Жермен - Лилль Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция
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