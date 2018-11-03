Ліга 1: суперник Динамо Ренн здолав Кан на виїзді, Анрі на чолі Монако знову не переміг

Відбулися чергові матчі 12-го чемпіонату Франції. Нім, Ренн, Ніцца та Реймс здобули перемоги.

Тьєрі Анрі досі не зміг здобути дебютну перемогу на посаді головного тренера Монако. Матч проти Реймса став уже 14-v поспіль у всіх турнірах, в якому монегаски не можуть виграти.

ПСЖ – перша в історії команда з топ-5 чемпіонатів, яка розпочала сезон з 12 перемог

Суперник Динамо в Лізі Європи Ренн на виїзді завдяки голам Юну та Сарра здолав Кан. Нормандці ж змогли відповісти лише м'ячем Крівеллі під завісу поєдинку.

Також Ніцца мінімально обіграла Ам'єн. А Стасбур і Тулуза зіграли внічию. Після перемоги над Монако Реймс відстає від зони єврокубків всього на 4 очки. Ренн піднявся на 11-те місце. Натомість Монако досі не може покинути зону вильоту.

Франція, Ліга 1, 12-й тур

Діжон – Нім – 0:4

Голи: Буанга, 5, 65, Саваньє, 30

Кан – Ренн – 1:2

Голи: Крівеллі, 90 – Юну, 60, Сарр, 69

Ніцца – Ам'єн – 1:0

Гол: Гуано, 38 (автогол)

Реймс – Монако – 1:0

Гол: Кафаро, 24

Страсбур – Тулуза – 1:1

Голи: Мосіба, 51 – Градель, 72