Ліга 1: суперник Динамо Ренн здолав Кан на виїзді, Анрі на чолі Монако знову не переміг

Відбулися чергові матчі 12-го чемпіонату Франції. Нім, Ренн, Ніцца та Реймс здобули перемоги.
Тьєрі Анрі досі не зміг здобути дебютну перемогу на посаді головного тренера Монако. Матч проти Реймса став уже 14-v поспіль у всіх турнірах, в якому монегаски не можуть виграти.
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Суперник Динамо в Лізі Європи Ренн на виїзді завдяки голам Юну та Сарра здолав Кан. Нормандці ж змогли відповісти лише м'ячем Крівеллі під завісу поєдинку.
Також Ніцца мінімально обіграла Ам'єн. А Стасбур і Тулуза зіграли внічию. Після перемоги над Монако Реймс відстає від зони єврокубків всього на 4 очки. Ренн піднявся на 11-те місце. Натомість Монако досі не може покинути зону вильоту.
Франція, Ліга 1, 12-й тур
Діжон – Нім – 0:4
Голи: Буанга, 5, 65, Саваньє, 30
Кан – Ренн – 1:2
Голи: Крівеллі, 90 – Юну, 60, Сарр, 69
Ніцца – Ам'єн – 1:0
Гол: Гуано, 38 (автогол)
Реймс – Монако – 1:0
Гол: Кафаро, 24
Страсбур – Тулуза – 1:1
Голи: Мосіба, 51 – Градель, 72