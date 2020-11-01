Лига 1, 9-й тур

Сент-Этьен – Монпелье – 0:1

Гол: Мавидиди, 14

Анже – Ницца – 0:3

Голы: Лопеш, 12 Ле Мелу, 23 Будауи, 77

Дижон – Лорьян – 0:0

Нем – Метц – 0:1

Гол: Гуе, 15

Удаление: Юдоль, 44 (м)

Реймс – Страсбур – 2:1

Голы: Камара, 22 (аг.), Фаес, 26 – Ажорке, 30 (пен.)

Монако – Бордо – начало в 18:00

Лилль – Лион – начало в 22:00

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Сент-Этьен неожиданно в родных стенах уступил Монпелье. Гости отличились быстрым голом и удержали минимальное преимущество до финального свистка.

Ницца на выезде не оставила шансов Анже. Хозяева пропустили три безответных гола и позволили Ницце подняться на 4-ю строчку турнирной таблицы.

В других поединках Метц в меньшинстве удержал победу над Нимом, Реймс одолел Страсбур, а Дижон и Лорьян голов не забивали.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ