Лига 1: Сент-Этьен уступил Монпелье, Ницца разгромила Анже, Реймс одолел Страсбур
Состоялись поединки 9-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет поединков на Футбол 24.
Лига 1, 9-й тур
Сент-Этьен – Монпелье – 0:1
Гол: Мавидиди, 14
Анже – Ницца – 0:3
Голы: Лопеш, 12 Ле Мелу, 23 Будауи, 77
Дижон – Лорьян – 0:0
Нем – Метц – 0:1
Гол: Гуе, 15
Удаление: Юдоль, 44 (м)
Реймс – Страсбур – 2:1
Голы: Камара, 22 (аг.), Фаес, 26 – Ажорке, 30 (пен.)
Монако – Бордо – начало в 18:00
Лилль – Лион – начало в 22:00
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Сент-Этьен неожиданно в родных стенах уступил Монпелье. Гости отличились быстрым голом и удержали минимальное преимущество до финального свистка.
Ницца на выезде не оставила шансов Анже. Хозяева пропустили три безответных гола и позволили Ницце подняться на 4-ю строчку турнирной таблицы.
В других поединках Метц в меньшинстве удержал победу над Нимом, Реймс одолел Страсбур, а Дижон и Лорьян голов не забивали.