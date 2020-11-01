Ліга 1: Сент-Етьєн поступився Монпельє, Ніцца розгромила Анже, Реймс здолав Страсбур
Відбулись поєдинки 9-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт поєдинків на Футбол 24.
Ліга 1, 9-й тур
Сент-Етьєн – Монпельє – 0:1
Гол: Мавідіді, 14
Анже – Ніцца – 0:3
Голи: Лопеш, 12, Ле Мелу, 23, Будауї, 77
Діжон – Лор'ян – 0:0
Нім – Метц – 0:1
Гол: Гує, 15
Вилучення: Юдоль, 44 (М)
Реймс – Страсбур – 2:1
Голи: Камара, 22 (аг.), Фаєс, 26 – Ажорке, 30 (пен.)
Монако – Бордо – початок о 18:00
Лілль – Ліон – початок о 22:00
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Сент-Етьєн несподівано у рідних стінах поступився Монпельє. Гості відзначились швидким голом і втримали мінімальну перевагу до фінального свистка.
Ніцца на виїзді не залишила шансів Анже. Господарі пропустили три голи без відповіді та дозволили Ніцці піднятись на 4-ту сходинку турнірної таблиці.
В інших поєдинках Метц у меншості втримав перемогу над Німом, Реймс здолав Страсбур, а Діжон та Лор'ян голів не забивали.