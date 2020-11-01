Ліга 1, 9-й тур

Сент-Етьєн – Монпельє – 0:1

Гол: Мавідіді, 14

Анже – Ніцца – 0:3

Голи: Лопеш, 12, Ле Мелу, 23, Будауї, 77

Діжон – Лор'ян – 0:0

Нім – Метц – 0:1

Гол: Гує, 15

Вилучення: Юдоль, 44 (М)

Реймс – Страсбур – 2:1

Голи: Камара, 22 (аг.), Фаєс, 26 – Ажорке, 30 (пен.)

Монако – Бордо – початок о 18:00

Лілль – Ліон – початок о 22:00

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Сент-Етьєн несподівано у рідних стінах поступився Монпельє. Гості відзначились швидким голом і втримали мінімальну перевагу до фінального свистка.

Ніцца на виїзді не залишила шансів Анже. Господарі пропустили три голи без відповіді та дозволили Ніцці піднятись на 4-ту сходинку турнірної таблиці.

В інших поєдинках Метц у меншості втримав перемогу над Німом, Реймс здолав Страсбур, а Діжон та Лор'ян голів не забивали.

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