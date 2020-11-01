Франция. Лига 1, 9 тур

Ренн – Брест – 2:1

Голы: Да Силва, 66, Наиф, 70 – Онора, 57

Нант – ПСЖ – 0:3

Голы: Эррера, 47, Мбаппе, 65 (пен), Сарабия, 88

Нереализованный пенальти: Бамба, 69 (Н)

ПСЖ поехал в гости к Нанту без многих основных футболистов – Неймар, Ди Мария, Икарди, Вератти, Дракслер, Флоренци, Паредес и Бернат по разным причинам пропускали матч. В таком составе первую скрипку играл, конечно, Мбаппе.

Килиан сначала ассистировал Эррере, а затем сам забил – заработал и реализовал пенальти. А еще в активе француза 4 удара и 7 удачных обыгрышей. ПСЖ провел далеко не идеальный матч: в дебюте парижане должны были пропускать от Симона, еще привезли пенальти, и в атаке, кроме Мбаппе, было скромно.

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Впрочем, класса хватило, чтобы разгромить Нант (третий гол забил Сарабия), набрать 21 очко и оторваться от конкурентов на вершине турнирной таблицы. ПСЖ поджимают Лилль и Ренн – у них по 18 баллов.

Бретонцы сегодня совершили камбэк против Бреста. На старте второго тайма Ренн пропустил, но затем дважды забил сопернику со стандартов: Да Силва – со штрафного, а Наиф – с углового.