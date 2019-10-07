ЛІга 1: Сент-Етьєн на останній хвилині переміг Ліон у Ронському дербі, Лілль втратив очки з Німом

У матчі 9 туру Ліги 1 Сент-Етьєн на останній хвилині основного часу переграв Лон, а Лілль вдома зіграв внічию з Німом.

Франція. Ліга 1, 9 тур

Лілль – Нім – 2:2

Голи: Ремі, 12, Осімен, 79 – Ріпар, 45+5, Денкі, 71

Ренн – Реймс – 0:1

Гол: Діа, 49

Сент-Етьєн – Ліон – 1:0

Гол: Беріч, 90

Моурінью відвідав матч чемпіонату Франції

9 тур французької Ліги 1 подарував вболівальникам Ронське дербі між Сент-Етьєном та Ліоном. Обидві команди невдало розпочали сезон, а тому їм є, що доводити. Щоправда, видовища глядачі не побачили. Команди створили мало моментів біля воріт одна одної, але Сент-Етьєн втілив свою невелику перевагу у гол Роберта Беріча на 90-й хвилині. Ліон після 9 турів набрав 9 очок і перебуває на 14 позиції в турнірній таблиці, у Сент-Етьєна 11 очок і 13 позиція.

Лілль на своєму полі за присутності Жозе Моурінью змушений був рятуватись в останній чверті матчу з Німом. Але Осімен забив гол, що подарував нічию. У "догів" наразі 15 очок і 5 позиція, Нім набрав 9 очок і перебуває на 15 сходинці.