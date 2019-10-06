Моуринью посетил матч чемпионата Франции

9 тур французской Лиги 1 ознаменован присутствием Жозе Моуринью на одном из поединков.

В рамках 9 тура Лиги 1 Лилль дома сыграл вничью с Нимом (2:2). Но поединок ознаменовался присутствием на трибунах Жозе Моуринью.

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Бывший наставник ряда топовых европейских клубов прибыл на Север Франции посмотреть этот матч. Ранее его связывали с должности главного тренера Лиона.

Лилль в сезоне 2018/19 завоевал "серебро" Лиги 1, а сейчас выступает в групповом этапе Лиги чемпионов, в первых двух турах проиграв Аяксу (0:3) и Челси (1:2).