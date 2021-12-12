Лига 1, 18 тур

Лион – Лилль – 0:0

Анже – Клермон – 0:1

Гол: Бойо, 84(п)

Метц – Лорьян – 4:1

Голы: Сарр, 5, Дженц, 9 (авт), Булайя, 19, Ниане, 80 – Дженц, 69

Ренн – Ницца – 1:2

Голы: Буриго, 59 – Дольберг, 19, Аталь, 51

Труа – Бордо – 1:2

Голы: Шавалерин, 28 – Салмье, 30 (авт), Хван, 54

Страсбург – Марсель – 0:2

Гол: – Дьенг, 63, Чалета-Цар, 83

Отчетный тур был богатым на матчи, которые в другой день могли бы претендовать на звание центрального. Одним из таких была встреча тамошних грандов, которые в текущем сезоне далеки от лучшей формы. В конце концов ни Лилль, ни Лион так и не нашли ключей к чужим воротам – безголевая ничья.

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Ренн, который до старта тура был вторым, уступил Ницце. Команда Кристофа Гальтье преодолела мини-кризис и вернулась в борьбу за попадание в ЛЧ. Напомним, именно этот специалист в прошлом сезоне сделал Лилль чемпионом.

Осечками конкурентов воспользовался Марсель. Победа над Страсбуром подняла провансальцев на второе место. ПСЖ все еще далеко впереди, а вот вторую и одиннадцатую команды в турнирной таблице разделяет всего семь очков.