Лига 1: Преследователи ПСЖ играли между собой – Марсель поднялся на второе место, Ницца приблизилась к зоне ЛЧ
Відбулися матчі 18-го туру чемпіонату Франції. Читайте оглядпо єдинків на "Футбол 24".
Лига 1, 18 тур
Лион – Лилль – 0:0
Анже – Клермон – 0:1
Гол: Бойо, 84(п)
Метц – Лорьян – 4:1
Голы: Сарр, 5, Дженц, 9 (авт), Булайя, 19, Ниане, 80 – Дженц, 69
Ренн – Ницца – 1:2
Голы: Буриго, 59 – Дольберг, 19, Аталь, 51
Труа – Бордо – 1:2
Голы: Шавалерин, 28 – Салмье, 30 (авт), Хван, 54
Страсбург – Марсель – 0:2
Гол: – Дьенг, 63, Чалета-Цар, 83
Отчетный тур был богатым на матчи, которые в другой день могли бы претендовать на звание центрального. Одним из таких была встреча тамошних грандов, которые в текущем сезоне далеки от лучшей формы. В конце концов ни Лилль, ни Лион так и не нашли ключей к чужим воротам – безголевая ничья.
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Ренн, который до старта тура был вторым, уступил Ницце. Команда Кристофа Гальтье преодолела мини-кризис и вернулась в борьбу за попадание в ЛЧ. Напомним, именно этот специалист в прошлом сезоне сделал Лилль чемпионом.
Осечками конкурентов воспользовался Марсель. Победа над Страсбуром подняла провансальцев на второе место. ПСЖ все еще далеко впереди, а вот вторую и одиннадцатую команды в турнирной таблице разделяет всего семь очков.