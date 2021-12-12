Ліга 1, 18 тур

Ліон – Лілль – 0:0

Анже – Клермон – 0:1

Гол: Бойо, 84 (п)

Метц – Лор'ян – 4:1

Голи: Сарр, 5, Дженц, 9 (авт), Булайя, 19, Ніане, 80 – Дженц, 69

Ренн – Ніцца – 1:2

Голи: Буріго, 59 – Дольберг, 19, Аталь, 51

Труа – Бордо – 1:2

Голи: Шавалерін, 28 – Салм'є, 30 (авт), Хван, 54

Страсбур – Марсель – 0:2

Гол: – Д'єнг, 63, Чалета-Цар, 83

Звітний тур був багатим на матчі, які в інший день могли б претендувати на звання центрального. Одним із таких була зустріч тамтешніх грандів, які у поточному сезоні далекі від найкращої форми. Зрештою, ні Лілль, ні Ліон так і не знайшли ключів до чужих воріт – безгольова нічия.

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Ренн, який до старту туру був другим, поступився Ніцці. Команда Крістофа Гальтьє подолала міні-кризу і повернулася в боротьбу за потрапляння в ЛЧ. Нагадаємо, саме цей фахівець минулого сезону зробив Лілль чемпіоном.

Осічками конкурентів скористався Марсель. Перемога над Страсбуром підняла провансальців на другу сходинку. ПСЖ все ще далеко попереду, а от другу та одинадцяту команди в турнірній таблиці розділяє лише сім очок.