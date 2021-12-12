Ліга 1: Переслідувачі ПСЖ грали між собою – Марсель піднявся на друге місце, Ніцца наблизилася до зони ЛЧ
Відбулися матчі 18-го туру чемпіонату Франції. Читайте оглядпо єдинків на "Футбол 24".
Ліга 1, 18 тур
Ліон – Лілль – 0:0
Анже – Клермон – 0:1
Гол: Бойо, 84 (п)
Метц – Лор'ян – 4:1
Голи: Сарр, 5, Дженц, 9 (авт), Булайя, 19, Ніане, 80 – Дженц, 69
Ренн – Ніцца – 1:2
Голи: Буріго, 59 – Дольберг, 19, Аталь, 51
Труа – Бордо – 1:2
Голи: Шавалерін, 28 – Салм'є, 30 (авт), Хван, 54
Страсбур – Марсель – 0:2
Гол: – Д'єнг, 63, Чалета-Цар, 83
Звітний тур був багатим на матчі, які в інший день могли б претендувати на звання центрального. Одним із таких була зустріч тамтешніх грандів, які у поточному сезоні далекі від найкращої форми. Зрештою, ні Лілль, ні Ліон так і не знайшли ключів до чужих воріт – безгольова нічия.
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Ренн, який до старту туру був другим, поступився Ніцці. Команда Крістофа Гальтьє подолала міні-кризу і повернулася в боротьбу за потрапляння в ЛЧ. Нагадаємо, саме цей фахівець минулого сезону зробив Лілль чемпіоном.
Осічками конкурентів скористався Марсель. Перемога над Страсбуром підняла провансальців на другу сходинку. ПСЖ все ще далеко попереду, а от другу та одинадцяту команди в турнірній таблиці розділяє лише сім очок.