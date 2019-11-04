Ліга 1: Нант продовжив свою серію поразок, Сент-Етьєн здолав Монако перед матчем проти Олександрії

Три недільні матчі завершили програму 12 туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 12 тур

Бордо – Нант – 2:0

Голи: Камано, 37, Хван, 57

Ніцца – Реймс – 2:0

Голи: Сіпрієн, 32, Геррель, 41

Вилучення: Думбія, 26 (Реймс)

Сент-Етьєн – Монако – 1:0

Гол: Буанга, 59

Вилучення: Агілар, 90+2 (Монако)

День розпочався з чергової поразки Нанта, яка стала для "канарок" вже третьою поспіль у чемпіонаті. Бордо забив у ворота гостей по голу в кожному з таймів, і тепер між командами всього одне очко різниці у турнірній таблиці.

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Подібний сценарій склався і у матчі Ніцци та Реймса, однак тут все вирішив перший тайм. Команді Патріка Віейра суттєво допоміг півзахисник суперника Мусса Думбія, який примудрився отримати дві жовті за хвилину. Сіпрієн і Геррель відразу скористалися чисельною перевагою – 2:0.

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Успішні недільні виступи господарів підтримав і Сент-Етьєн – "зелені" зупинили Монако, який здобув дві поспіль перемоги в попередніх турах. Долю зустрічі вирішив єдиний гол від Буанга – нападник добив м'яч у порожні ворота після пострілу партнера і сейва Лекомта. Вже 7 листопада Сент-Етьєн зустрінеться з Олександрією у матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи.