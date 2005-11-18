Лига 1: Монпелье разгромил Марсель в матче за 3 место, Нант разбомбил Генгам

В матче 12 тура Лиги 1 Монпелье дома разгромил Марсель, а Нант не оставил шансов Генгаму.

Монпелье в матче 12 тура Лиги 1 дома принимал Марсель в матче за 3 место. Первый тайм завершился без голов, а во втором подопечные Мишела Тер-Закаряна показали, кто является хозяином. Дубль Гаэтана Ляборда и гол Пола Ласна принесли разгромную победу Монпелье.

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Сент-Этьен дома перестрелял Анже. Первый тайм завершился со счетом 2:2, но во второй половине встречи хозяева на последних минутах матча благодаря Ромену Амума вырвали победу со счетом 4:3.

Нант на своем поле разгромил аутсайдера чемпионата Генгам. Дублем отличился Эмилиано Сала, также забили Ронжье, Туре и Жиротто. Как итог, 5:0.

Франция. Лига 1, 12 тур

Нант – Генгам – 5:0

Голы: Сала, 43 (пен.), 84, Ронжье, 63, Туре, 70, Жиротто, 78

Сент-Этьенн – Анже – 4:3

Голы: Диони, 26, Дебюши, 45+1, Мансо, 73 (автогол), Амума, 89 – Павлович, 24, Тет, 45+3, Бахокен, 71

Монпелье – Марсель – 3:0

Голы: Ляборд, 51, 62, Ласн, 70