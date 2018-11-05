Ліга 1: Монпельє розгромив Марсель у матчі за 3 місце, Нант розбомбив Генгам

У матчі 12 туру Ліги 1 Монпельє вдома розгромив Марсель, а Нант не залишив шансів Генгаму.

Монпельє в матчі 12 туру Ліги 1 вдома приймав Марсель у матчі за 3 сходинку. Перший тайм завершився без голів, а в другому підопічні Мішела Тер-Закаряна показали, хто є господарем. Дубль Гаетана Ляборда та гол Пола Ласна принесли розгромну перемогу Монпельє.

ПСЖ – Лілль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Сент-Етьєн вдома перестріляв Анже. Перший тайм завершився з рахунком 2:2, але в другій половині зустрічі господарі на останніх хвилинах матчу завдяки Ромену Амума вирвали перемогу з рахунком 4:3.

Нант на своєму полі розтрощив аутсайдера чемпіонату Генгам. Дублем відзначився Еміліано Сала, також забили Ронж'є, Туре та Жіротто. Як підсумок, 5:0.

Франція. Ліга 1, 12 тур

Нант – Генгам – 5:0

Голи: Сала, 43 (пен.), 84, Ронж'є, 63, Туре, 70, Жіротто, 78

Сент-Етьєнн – Анже – 4:3

Голи: Діоні, 26, Дебюші, 45+1, Мансо, 73 (автогол), Амума, 89 – Павловіч, 24, Тет, 45+3, Бахокен, 71

Монпельє – Марсель – 3:0

Голи: Ляборд, 51, 62, Ласн, 70