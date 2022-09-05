Состоялись заключительные матчи 6-го тура чемпионата Франции. Счета и обзор – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 6 тур

Монпелье – Лилль – 1:3

Голы: Вахи, 20 – Дэвид, 40, 90+4, Гомес, 57

Реймс – Ланс – 1:1

Голы: Балогун, 71 – Аппенда, 82

Клермон – Тулуза – 2:0

Голы: Гоналон, 46, Мохаммед, 90+6

Брест – Страсбург – 1:1

Голы: Ле Мелу, 6 – Ажорк, 28

Аяччо – Лорьян – 0:1

Гол: Уттара, 51

Труа – Ренн – 1:1

Голы: Угбо, 14 – Сантамария, 48

Ницца – Монако – 0:1

Гол: Эмболо, 69

Игровой день открывала команда Паулу Фонсеки и не без проблем разобралась с прямым конкурентом. Только после удаления в составе Монпелье Лилль сумел оформить победный счет и подняться в зону еврокубков.

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Ницца и Монако очень тяжело входят в сезон. В прошлом году они находились среди лидеров, а на старте нынешней кампании балансируют вблизи зоны вылета. В очном матче минимальную победу одержали монегаски, благодаря чему запрыгнули сразу на 10-ю строчку турнирной таблицы.

Лорьян и Клермон продолжают удивлять. Очередные победы удержали скромные команды среди претендентов на еврокубки. А вот Ланс не воспользовался шансом сравняться с ПСЖ, неожиданно поделив очки с Реймсом. Также потерял очки Ренн. В этот раз будущий соперник Динамо в ЛЕ не смог дожать Труа, играя в большинстве.