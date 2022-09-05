Відбулися завершальні матчі 6-го туру чемпіонату Франції. Рахунки та огляд – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 6 тур

Монпельє – Лілль – 1:3

Голи: Вахі, 20 – Девід, 40, 90+4, Гомес, 57

Реймс – Ланс – 1:1

Голи: Балогун, 71 – Опенда, 82

Клермон – Тулуза – 2:0

Голи: Гоналон, 46, Мохаммед, 90+6

Брест – Страсбур – 1:1

Голи: Ле Мелу, 6 – Ажорк, 28

Аяччо – Лор'ян – 0:1

Гол: Уттара, 51

Труа – Ренн – 1:1

Голи: Угбо, 14 – Сантамарія, 48

Ніцца – Монако – 0:1

Гол: Емболо, 69

Ігровий день відкривала команда Паулу Фонсеки і не без проблем розібралася з прямим конкурентом. Лише після вилучення у складі Монпельє Лілль зумів оформити переможний рахунок та піднятися у зону єврокубків.

ПСЖ з дублями Мбаппе і Мессі повернув лідерство у Лізі 1, погром від Ліона, впевнена ходьба Марселя

Ніцца та Монако дуже важко входять у сезон. Торік вони перебували серед лідерів, а на старті нинішньої кампанії балансують поблизу зони вильоту. В очному матчі мінімальну перемогу здобули монегаски, завдяки чому застрибнули відразу на 10-ту сходинку турнірної таблиці.

Лор'ян та Клермон продовжують дивувати. Чергові перемоги втримали скромні команди серед претендентів на єврокубки. А от Ланс не скористався шансом зрівнятися з ПСЖ, несподівано поділивши очки з Реймсом. Також втратив очки Ренн. Цього разу майбутній суперник Динамо в ЛЄ не зміг дотиснути Труа, граючи в більшості.