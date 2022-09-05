Ліга 1: Монако вистраждав перемогу над Ніццою, Фонсека в зоні єврокубків, осічки переслідувача ПСЖ і суперника Динамо
Відбулися завершальні матчі 6-го туру чемпіонату Франції. Рахунки та огляд – у цій новині на "Футбол 24".
Ліга 1, 6 тур
Монпельє – Лілль – 1:3
Голи: Вахі, 20 – Девід, 40, 90+4, Гомес, 57
Реймс – Ланс – 1:1
Голи: Балогун, 71 – Опенда, 82
Клермон – Тулуза – 2:0
Голи: Гоналон, 46, Мохаммед, 90+6
Брест – Страсбур – 1:1
Голи: Ле Мелу, 6 – Ажорк, 28
Аяччо – Лор'ян – 0:1
Гол: Уттара, 51
Труа – Ренн – 1:1
Голи: Угбо, 14 – Сантамарія, 48
Ніцца – Монако – 0:1
Гол: Емболо, 69
Ігровий день відкривала команда Паулу Фонсеки і не без проблем розібралася з прямим конкурентом. Лише після вилучення у складі Монпельє Лілль зумів оформити переможний рахунок та піднятися у зону єврокубків.
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Ніцца та Монако дуже важко входять у сезон. Торік вони перебували серед лідерів, а на старті нинішньої кампанії балансують поблизу зони вильоту. В очному матчі мінімальну перемогу здобули монегаски, завдяки чому застрибнули відразу на 10-ту сходинку турнірної таблиці.
Лор'ян та Клермон продовжують дивувати. Чергові перемоги втримали скромні команди серед претендентів на єврокубки. А от Ланс не скористався шансом зрівнятися з ПСЖ, несподівано поділивши очки з Реймсом. Також втратив очки Ренн. Цього разу майбутній суперник Динамо в ЛЄ не зміг дотиснути Труа, граючи в більшості.