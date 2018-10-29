Лига 1: Монако в дебютном матче Анри проиграл Страсбуру, Лилль на выезде победил Дижон

Тьерри Анри дебютировал га посту главного тренера Монако с выездного поражения Страсбуру, Лилль одержал победу над Дижоном.

Монако в рамках 10 тура Лиги 1 пожаловал в гости к Страсбуру. Это первый матч Тьерри Анри во главе "монегасков". Во втором тайме при счете 1:0 в пользу хозяев в составе Монако был удален Сэмюэль Грандсер за грубую игру, а позже Лебо Мотиба забил второй гол в ворота гостей. Подопечные Анри ответили лишь голом Юри Тилеманса с пенальти и вынуждены покидать Страсбур ни с чем.

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Сейчас "монегаски" имеют лишь 6 очков и находятся на предпоследней строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Лилль, который неожиданно ворвался в зону Лиги чемпионов, на выезде играл против середняка Дижона. Николя Пепе, реализовав пенальти, забил свой 7-й гол в чемпионате, впереди только дуэт из ПСЖ Неймар и Мбаппе. Луис Араухо под конец первого тайма удвоил преимущество, но хавбек хозяев Мехди Абед на 81-й минуте реализовал пенальти и подарил Дижон надежду на спасение, но Лилль конце концов завоевал очередные 3 очка и продолжает идти на 2 строчке в турнирной таблице. Сейчас у подопечных Кристофа Галтье 22 очка.

Франция. Лига 1, 10 тур

Дижон – Лилль – 1:2

Голы: Абед, 81 (пен.) – Пепе, 21 (пен.), Араухо, 43

Кан – Генгам – 0:0

Нант – Тулуза – 4:0

Голы: Сала, 25, 71, 77, Боскилья, 38

Реймс – Анже – 1:1

Голы: Чаваррия, 73 – Траоре, 36

Страсбур – Монако – 2:1

Голы: Томассон, 17, Мотиба, 84 – Тилеманс, 89 (пен.)

Удаление: Грандсер (Монако), 66