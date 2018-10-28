Ліга 1: Монако у дебютному матчі Анрі програв Страсбуру, Лілль на виїзді переміг Діжон

Тьєррі Анрі дебютував га посаді головного тренера Монако з виїзної поразки Страсбуру, Лілль здобув перемогу над Діжоном.

Монако в рамках 10 туру Ліги 1 завітав у гості до Страсбура. Це перший матч Тьєррі Анрі на чолі "монегасків". У другому таймі за рахунку 1:0 на користь господарів у складі Монако був вилучений Семюель Грандсер за грубу гру, а пізніше Лебо Мотіба забив другий гол у ворота гостей. Підопічні Анрі відповіли лише голом Юрі Тілеманса з пенальті і змушені покидати Страсбур ні з чим.

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Наразі "монегаски" мають лише 6 очок і перебувають на передостанній сходинці в турнірній таблиці Ліги 1.

Лілль, який несподівано увірвався в зону Ліги чемпіонів, на виїзді грав проти середняка Діжона. Ніколя Пепе, реалізувавши пенальті, забив свій 7-й гол у чемпіонаті, попереду лише дует з ПСЖ Неймар та Мбаппе. Луїс Араухо під кінець першого тайму подвоїв перевагу, але хавбек господарів Мехді Абед на 81-й хвилині реалізував пенальті і подарував Діжону надію на порятунок, але Лілль врешті-решт здобув чергові 3 очки і продовжує йти на 2 сходинці в турнірній таблиці. Зараз у підопічних Крістофа Галтьє 22 очки.

Франція. Ліга 1, 10 тур

Діжон – Лілль – 1:2

Голи: Абед, 81 (пен.) – Пепе, 21 (пен.), Араухо, 43

Кан – Генгам – 0:0

Нант – Тулуза – 4:0

Голи: Сала, 25, 71, 77, Боскілья, 38

Реймс – Анже – 1:1

Голи: Чаваррія, 73 – Траоре, 36

Страсбур – Монако – 2:1

Голи: Томассон, 17, Мотіба, 84 – Тілеманс, 89 (пен.)

Вилучення: Грандсер (Монако), 66