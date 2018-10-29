Лига 1: ПСЖ без Неймара дома уничтожил Амьен

В матче 10 тура Лиги 1 ПСЖ одержал очередную победу в чемпионате. На этот раз пострадал Амьен.

ПСЖ в матче 10 тура Лиги 1 дома принимал Амьен. Парижане стремились получить свою 10 победу с 10 в чемпионате несмотря на слухи о возможном возвращении Неймара в Барселону. Сам бразилец, к слову, участия в матче не принимал.

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В 1 тайме Маркиньос после подачи с углового открыл счет на 12-й минуте встречи, а перед перерывом Адриен Рабьо удвоил преимущество столичной команды.

Во второй половине встречи Юлиан Дракслер, Килиан Мбаппе и Мусса Диаби "добили" Амьен и ПСЖ набрал в итоге 30 очков из 30 возможных.

Франция. Лига 1, 10 тур

ПСЖ – Амьен – 5:0

Голы: Маркиньос, 12, Рабьо, 42, Дракслер, 80, Мбаппе, 84, Диаби, 88