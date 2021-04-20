"Килиан Мбаппе точно останется в ПСЖ", – цитирует Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Действующий контракт французского форварда с клубом рассчитан до лета 2022-го. СМИ связывали будущее Килиана с различными европейскими грандами, среди которых чаще всего упоминалось название мадридского Реала.

В 2018-м ПСЖ приобрел молодого таланта у Монако за 145 млн евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 28 матчей, в которых отметился 23-мя голами и 7-ю ассистами.

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