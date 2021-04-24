Ліга 1: Мбаппе дублем повернув ПСЖ на вершину турніру, Сент-Етьєн поступився Бресту
Відбулись чергові поєдинки 34-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт зустрічей на Футбол 24.
Ліга 1, 34-й тур
Сент-Етьєн – Брест – 1:2
Голи: Хазрі, 11 – Шарбоньє, 66, 79
Метц – ПСЖ – 1:3
Голи: Центонзе, 46 – Мбаппе, 4, 59, Ікарді, 89 (пен.)
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ПСЖ на виїзді обіграв Метц. Головним героєм зустрічі став традиційно головна зірка парижан Кіліан Мбаппе, який відзначився дублем. Ефектну крапку у зустрічі поставив Мауро Ікарді, реалізувавши пенальті панєнкою. Поки Лілль ще не зіграв свій поєдинок, ПСЖ очолив турнірну таблицю, Метц – 10-й.
У ще одному матчі вечора Брест обіграв Сент-Етьєн та обійшов суперника у таблиці – 13 та 14 місяця відповідно.
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Гол Ікарді: