Ліга 1, 34-й тур

Сент-Етьєн – Брест – 1:2

Голи: Хазрі, 11 – Шарбоньє, 66, 79

Метц – ПСЖ – 1:3

Голи: Центонзе, 46 – Мбаппе, 4, 59, Ікарді, 89 (пен.)

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ПСЖ на виїзді обіграв Метц. Головним героєм зустрічі став традиційно головна зірка парижан Кіліан Мбаппе, який відзначився дублем. Ефектну крапку у зустрічі поставив Мауро Ікарді, реалізувавши пенальті панєнкою. Поки Лілль ще не зіграв свій поєдинок, ПСЖ очолив турнірну таблицю, Метц – 10-й.

У ще одному матчі вечора Брест обіграв Сент-Етьєн та обійшов суперника у таблиці – 13 та 14 місяця відповідно.

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Гол Ікарді: