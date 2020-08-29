Дижон на выезде не смог составить конкуренцию Лиону. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2020/21, 2-й тур

Лион – Дижон – 4:1

Голы: Депай, 39 (п.), 45+1, 65 (п.) Лотоа, 45 (аг.) – Шайдлер, 14

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Полуфиналист Лиги чемпионов поединком против Дижона открывал сезон на внутренней арене. Хозяева пропустили уже на 14-й минуте: форвард "сов" Аурельен Шайдлер прорвался в штрафную соперника и с линии нанес мощный удар по воротам Антони Лопеша. Защитник бросился под мяч, спасая свою команду, однако на добивании Шайдлеру повезло больше и гости неожиданно вышли вперед. "Ткачи" бросились на ворота соперника и до конца тайма нанесли в створ ворот соперника 6 ударов против одного.

За несколько минут до перерыва защитник дижонцев нарушил правила в своей штрафной и Депай с пенальти восстановил статус-кво. На последней минуте первой сорокапятиминутки Уэсли Лотоа, после прострела соперника, срезал мяч в собственные ворота, а через мгновение Депай, получив круглого в районе одиннадцатиметровой отметки, сумел развернуться в окружении нескольких защитников и оформил дубль.

После перерыва рисунок игры не изменился, хозяева продолжали нагнетать и их усилия увенчались еще одним пенальти, который фантастическим выстрелом под перекладину реализовал все тот же Депай, записав на свой счет хет-трик в матче.

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