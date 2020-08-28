Діжон на виїзді не зміг скласти конкуренцію Ліону. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2020/21, 2-й тур

Ліон – Діжон – 4:1

Голи: Депай, 39 (п.), 45+1, 65 (п.) Лотоа, 45 (аг.) – Шайдлер, 14

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Півфіналіст Ліги чемпіонів поєдинком проти Діжона відкривав сезон на внутрішній арені. Господарі пропустили вже на 14-й хвилині: форвард "сов" Аурельєн Шайдлер прорвався до штрафного майданчика суперника і з лінії завдав потужного удару по воротах Антоні Лопеша. Захисник кинувся під м'яч, рятуючи свою команду, однак на добиванні Шайдлеру пощастило більше і гості несподівано вийшли вперед. "Ткачі" кинулись на ворота суперника і до кінця тайму завдали в площину воріт суперника 6 ударів проти одного.

За кілька хвилин до перерви захисник діжонців порушив правила у власному штрафному майданчику і Мемфіс Депай з пенальті відновив статус-кво. На останній хвилині першої сорокап'ятихвилинки Веслі Лотоа, після прострілу суперника, зрізав м'яч у власні ворота, а за мить Депай, отримавши круглого в районі одинадцятиметрової позначки, зумів розвернутися в оточенні кількох захисників і оформив дубль.

По перерві малюнок гри не змінився, господарі продовжували нагнітати і їх зусилля увінчались ще одним пенальті, який фантастичним пострілом під поперечину реалізував все той же Депай, записавши на свій рахунок хет-трик у матчі.

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