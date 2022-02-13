Лига 1: Лион уверенно одолел Ниццу, Монпелье уступил действующему чемпиону
Состоялись два поединка 24-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Лига 1, 24-й тур
Монпелье – Лилль – 0:1
Гол: Шека, 77
Лион – Ницца – 2:0
Голы: Дембеле, 8 (пен.), Экамби, 52
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Лилль на выезде сумел минимально одолеть Монпелье. При небольшом преимуществе хозяев именно "доги" забили единственный мяч во встрече посреди второго тайма. Победа позволила Лиллю сдвинуть Монпелье с 8-й строчки.
Ницца неожиданно является претендентом на место в Лиге чемпионов следующего сезона, но статус Лиона все же одержал верх. Хозяева на классе дважды отличились в воротах соперника. Лион получил три очка и поднялся на 6-е место. Ницца сохранила третье место.
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