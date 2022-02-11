Кубок Франции 2021/22: определились полуфинальные пары
00:09 - Читати українською
Четвертьфинальные встречи Кубка Франции завершились. Стали известны четыре команды, которые будут сражаться за выход в финал.
Нант и Бастия встречались в последнем поединке 1/4 финала. Победу одержали "канарейки" (2:0), что позволило им пробиться в полуфинал.
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Накануне Версаль обыграл Бержерак (1:2), Ницца разгромила Марсель (4:1), а Монако, сохранив свои ворота на замке, праздновал победу над Амьеном (2:0).
Полуфинальные пары Кубка Франции сезона 2021/22:
Версаль – Ницца
Нант – Монако
Поединки запланированы на начало марта этого года.
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