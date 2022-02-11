Четвертьфинальные встречи Кубка Франции завершились. Стали известны четыре команды, которые будут сражаться за выход в финал.

Нант и Бастия встречались в последнем поединке 1/4 финала. Победу одержали "канарейки" (2:0) , что позволило им пробиться в полуфинал.

Неймар тренируется в общей группе ПСЖ перед Реалом – есть нюанс

Накануне Версаль обыграл Бержерак (1:2), Ницца разгромила Марсель (4:1), а Монако, сохранив свои ворота на замке, праздновал победу над Амьеном (2:0).

Полуфинальные пары Кубка Франции сезона 2021/22:

Версаль – Ницца

Нант – Монако

Поединки запланированы на начало марта этого года.