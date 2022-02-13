Ліга 1: Ліон впевнено здолав Ніццу, Монпельє поступився чинному чемпіону
Відбулись два поєдинки 24-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Ліга 1, 24-й тур
Монпельє – Лілль – 0:1
Гол: Шека, 77
Ліон – Ніцца – 2:0
Голи: Дембеле, 8 (пен.), Екамбі, 52
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Лілль на виїзді зумів мінімально здолати Монпельє. За невеликої переваги господарів саме "доги" забили єдиний м'яч у зустрічі всередині другого тайму. Перемога дозволила Ліллю посунути Монпельє з 8-ї сходинки.
Ніцца несподівано є претендентом на місце у Лізі чемпіонів наступного сезону, але статус Ліона все ж взяв гору. Господарі на класі двічі відзначились у воротах суперника. Ліон отримав три очки та піднявся на 6-ту сходинку. Ніцца зберегла третє місце.
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