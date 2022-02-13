Ліга 1, 24-й тур

Монпельє – Лілль – 0:1

Гол: Шека, 77

Ліон – Ніцца – 2:0

Голи: Дембеле, 8 (пен.), Екамбі, 52

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Лілль на виїзді зумів мінімально здолати Монпельє. За невеликої переваги господарів саме "доги" забили єдиний м'яч у зустрічі всередині другого тайму. Перемога дозволила Ліллю посунути Монпельє з 8-ї сходинки.

Ніцца несподівано є претендентом на місце у Лізі чемпіонів наступного сезону, але статус Ліона все ж взяв гору. Господарі на класі двічі відзначились у воротах суперника. Ліон отримав три очки та піднявся на 6-ту сходинку. Ніцца зберегла третє місце.

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