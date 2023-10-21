Франция, 9 тур

ПСЖ – Страсбур – 3:0

Голы: Мбаппе, 10 (п), Солер, 31, Руис, 77

Килиан Мбаппе классно отыграл за сборную, но в четырех предыдущих матчах за клуб результативными действиями не отличался. "Сухая" серия главной звезды ПСЖ прервалась уже на 10-й минуте матча со Страсбуром. Рамуш заработал пенальти, который уверенно реализовал Килиан.

Мбаппе не самый популярный игрок ПСЖ – на вершине резервист

Позже Мбаппе оформил первый в этом сезоне ассист на клубном уровне. Француз классно разобрался с несколькими соперниками и выкатил под удар Солеру. Эффектную точку поставил Фабиан Руис, отличившийся после ошибок защитников. Этого хватило, чтобы победить и хотя бы ситуативно подняться на первое место турнирной таблицы Лиги 1.

Страсбур проиграл третий матч подряд и пока остается 12-м. Эдуард Соболь снова просидел весь матч на скамье запасных эльзасцев. В нынешнем сезоне украинец не сыграл за свой клуб ни минуты.