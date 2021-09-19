Лига 1, 6-й тур

Ланс – Лилль – 1:0

Гол: Франковски, 74

Сент-Этьен – Бордо – 1:2

Голы: Хазри, 73 – Хван, 7, 80

Фанаты Ланса массово выбежали на поле и едва не устроили драку – матч с чемпионами Франции был прерван

Лилль после завоевания сенсационного чемпионства в прошлом сезоне "сдулся" в текущей кампании – только одна победа. Ужас "догов" продолжился и в матче с Лансом, в котором они минимально уступили. Судьбу встречи решил единственный гол Франковски, который помог "кроваво-золотым" набрать 12 очков и подняться на вторую строчку в турнирной таблице.

А вот в другом поединке было немного интереснее развитие событий. Бордо забил в ворота Сент-Этьена уже на 7 минуте, но соперник ответил голом после перерыва. Тем не менее, "жирондинцам" удалось дожать визави – Хван оформил дубль и подарил команде первую победу в сезоне.

Турнирная таблица Лиги 1