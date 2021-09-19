Ліга 1, 6-й тур

Ланс – Лілль – 1:0

Гол: Франковскі, 74

Сент-Етьєн – Бордо – 1:2

Голи: Хазрі, 73 – Хван, 7, 80

Фанати Ланса масово вибігли на поле та ледь не влаштували бійку – матч із чемпіонами Франції був перерваний

Лілль після завоювання сенсаційного чемпіонства в минулому сезоні "здувся" у поточній кампанії – лише одна перемога. Жах "догів" продовжився і в матчі з Лансом, у якому вони мінімально поступились. Долю зустрічі вирішив єдиний гол Франковскі, що допоміг "криваво-золотим" набрати 12 очок і піднятись на другу сходинку у турнірній таблиці.

А от в іншому поєдинку був трішки цікавіший розвиток подій. Бордо забив у ворота Сент-Етьєна вже на 7 хвилині, але суперник відповів голом по перерві. Все ж, "жирондинцям" вдалось дотиснути візаві – Хван оформив дубль та подарував команді першу перемогу в сезоні.

Турнірна таблиця Ліги 1