Лига 1: Амьен разгромил Реймс, Дижон не оставил шансов Ницце

Состоялись очередные матчи 2-го тура чемпионата Франции.

Реймс в меньшинстве на выезде крупно проиграл Амьену. Хозяева отгрузили пять мячей в ворота соперника и лишь после этого позволили забить гол престижа.

Монпелье и Сент-Этьен голов не забивали, а Кан на выезде сыграл вничью с Нантом.

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Ницца без Балотелли, который недавно объявил, что останется в команде еще на год, разгромно проиграла Дижону на своем поле. Стоит отметить, что все голы в этом поединке были забиты во втором тайме.

Тулуза благодаря голу Граделя, который реализовал пенальти, минимально одолела новичка Лиги 1 Ним.

Чемпионат Франции, 2 тур

Амьен – Реймс – 5:1

Голы: Гнахор, 22, Годдос, 59, Конате, 67, 73 – Кафаро, 85

Монпелье – Сент-Этьен – 0:0

Нант – Кан – 1:1

Голы: Сала, 80 (пенальти) – Кривелли, 37

Ницца – Дижон – 0:4

Голы: Агуерд, 67, Хаддади, 83, Кейта, 86, 90+3

Тулуза – Ним – 1:0

Гол: Градель, 80 (пенальті)