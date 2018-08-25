Лига 1: Амьен разгромил Реймс, Дижон не оставил шансов Ницце

Состоялись очередные матчи 2-го тура чемпионата Франции.
Реймс в меньшинстве на выезде крупно проиграл Амьену. Хозяева отгрузили пять мячей в ворота соперника и лишь после этого позволили забить гол престижа.
Монпелье и Сент-Этьен голов не забивали, а Кан на выезде сыграл вничью с Нантом.
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Ницца без Балотелли, который недавно объявил, что останется в команде еще на год, разгромно проиграла Дижону на своем поле. Стоит отметить, что все голы в этом поединке были забиты во втором тайме.
Тулуза благодаря голу Граделя, который реализовал пенальти, минимально одолела новичка Лиги 1 Ним.
Чемпионат Франции, 2 тур
Амьен – Реймс – 5:1
Голы: Гнахор, 22, Годдос, 59, Конате, 67, 73 – Кафаро, 85
Монпелье – Сент-Этьен – 0:0
Нант – Кан – 1:1
Голы: Сала, 80 (пенальти) – Кривелли, 37
Ницца – Дижон – 0:4
Голы: Агуерд, 67, Хаддади, 83, Кейта, 86, 90+3
Тулуза – Ним – 1:0
Гол: Градель, 80 (пенальті)