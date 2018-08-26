Ліга 1: Ам'єн розгромив Реймс, Діжон не залишив шансів Ніцці

Відбулися чергові матчі 2-го туру чемпіонату Франції.
Реймс у меншості на виїзді розгромно програв Ам'єну. Господарі відвантажили п'ять м'ячів у ворота суперника ілише після цього дозволили забити гол престижу.
Монпельє та Сент-Етьєн голів не забивали, а Кан на виїзді зіграв внічию з Нантом.
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Ніцца без Балотеллі, який нещодавно оголосив, що залишиться в команді ще на рік, розгромно програла Діжону на власному полі. Варто відзначити, що всі голи у цьому поєдинку були забиті у другому таймі.
Тулуза завдяки голу Граделя, який реалізував пенальті, мінімально здолала новачка Ліги 1 Нім.
Чемпіонат Франції, 2 тур
Ам'єн – Реймс – 5:1
Голи: Гнахор, 22, Годдос, 59, Конате, 67, 73 – Кафаро, 85
Монпельє – Сент-Етьєн – 0:0
Нант – Кан – 1:1
Голи: Сала, 80 (пенальті) – Крівеллі, 37
Ніцца – Діжон – 0:4
Голи: Агуерд, 67, Хаддаді, 83, Кейта, 86, 90+3
Тулуза – Нім – 1:0
Гол: Градель, 80 (пенальті)