Ліга 1: Ам'єн розгромив Реймс, Діжон не залишив шансів Ніцці

Відбулися чергові матчі 2-го туру чемпіонату Франції.

Реймс у меншості на виїзді розгромно програв Ам'єну. Господарі відвантажили п'ять м'ячів у ворота суперника ілише після цього дозволили забити гол престижу.

Монпельє та Сент-Етьєн голів не забивали, а Кан на виїзді зіграв внічию з Нантом.

Краще не поспішати з переходом в Китай, – Балотеллі пояснив, чому залишився в Ніцці

Ніцца без Балотеллі, який нещодавно оголосив, що залишиться в команді ще на рік, розгромно програла Діжону на власному полі. Варто відзначити, що всі голи у цьому поєдинку були забиті у другому таймі.

Тулуза завдяки голу Граделя, який реалізував пенальті, мінімально здолала новачка Ліги 1 Нім.

Чемпіонат Франції, 2 тур

Ам'єн – Реймс – 5:1

Голи: Гнахор, 22, Годдос, 59, Конате, 67, 73 – Кафаро, 85

Монпельє – Сент-Етьєн – 0:0

Нант – Кан – 1:1

Голи: Сала, 80 (пенальті) – Крівеллі, 37

Ніцца – Діжон – 0:4

Голи: Агуерд, 67, Хаддаді, 83, Кейта, 86, 90+3

Тулуза – Нім – 1:0

Гол: Градель, 80 (пенальті)