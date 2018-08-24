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Лучше не спешить с переходом в Китай, – Балотелли объяснил, почему остался в Ницце

16:32 37 Читати українською
Лучше не спешить с переходом в Китай, – Балотелли объяснил, почему остался в Ницце
Марио Балотелли / фото: ФК Ницца

Нападающий Ниццы Марио Балотелли рассказал, почему решил остаться в команде.

"Да, я действительно хотел уйти, но понял, что не найду лучшей атмосферы, чем в Ницце. К тому же, у меня еще есть контракт, который нужно дорабатывать. Никто не советовал мне и не указывал, какое решение принимать. Я сам решил .

У меня было 5 очень выгодных предложений. Ко всем клубам я относился с уважением.

Балотелли проведет в Ницце еще один сезон

С Патриком Виейра я не обсуждал свое будущее. Он сказал мне, что хочет видеть меня в команде, но я должен стараться. Он ищет мотивированных футболистов. Я мотивирован.

У меня было большое денежное предложение из Китая, очень большое. Но я его отклонил, потому что мне нравится играть в футбол, и сейчас я думаю только об этом. Эти два года очень важны, потому что я хочу попасть на чемпионат Европы со сборной Италии. Если я уйду в Китай, это будет сложно сделать. Лучше не спешить с переходом в Китай. Я люблю играть в футбол, а деньги придут позже", – цитирует Балотелли Get French Football News.

Теги
Франция Марио Балотелли Марио Балотелли Ницца Ницца
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