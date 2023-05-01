Поразка Лідса від Борнмута з рахунком 1:4 встановила новий антирекорд АПЛ – "павичі" пропустили аж 23 голи у квітні 2023 року, повідомляє журналіст Дейв Стетман.

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Підопічні Хав'єра Грасії пропустили по 4 м'ячі від Арсенала та Борнмута, по 1 від Ноттінгема та Лестера, 5 – від Кристал Пелас, 6 – від Ліверпуля і 2 від Фулхема.

Цікаво, що Лідс побив свій же антирекорд – у лютому 2022 року команда пропустила 20 голів.

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